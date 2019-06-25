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25.06.19 22:54

Зеленскому начислили первую зарплату, но он ее не забрал. ДОКУМЕНТ

За 10 дней работы в мае глава государства заработал "чистыми" 10 246 гривен. Он получает чистый оклад, без надбавок и премий.

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Об этом сказано в ответе Администрации президента на запрос издания "Фактор", сообщает Цензор.НЕТ.

За работу с момента инаугурации 21 мая и до конца месяца Владимиру Зеленскому начислили 12 727 гривен. Из этой суммы 2481 грн. ушли на налоги и сборы. Таким образом, заработок президента за 10 дней составил "чистыми" 10 246 гривен.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) Президенту Украины не установлено", - сказано в сообщении.

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При этом в сообщении указано, что зарплата была депонирована. Это значит, что Президент не забрал свой заработок. В соответствии с п. 1.2 Положения НБУ № 637 депонированная заработная плата - это наличные денежные средства, полученные предприятиями (предпринимателями) для выплат, связанных с оплатой труда, и не выплаченные в установленный срок отдельным физическим лицам.

Зеленскому начислили первую зарплату, но он ее не забрал 01

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