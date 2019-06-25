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25.06.19 23:12

На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что на решение суда о незаконности присвоения имен Бандеры и Шухевича киевским проспектам будет подана апелляция.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вятрович написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве.
Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!"

Напомним, что на своем заседании 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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