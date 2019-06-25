На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вятрович написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве.

Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!"

Напомним, что на своем заседании 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.