Оккупанты используют на Донбассе новейшие станции спутниковой связи из РФ, - InformNapalm

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на InformNapalm.

"Сегодня, 25 июня, на официальной странице Операции Объединенных Сил в Facebook появилась информация о задержании работниками контрразведки Службы безопасности Украины боевика террористической организации "ДНР"... Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обратили особое внимание на показания боевика по поставкам на территорию временно оккупированного Донецка российского оружия и оборудования, в частности, новейшей мобильной переносной станции спутниковой связи "Аурига", принятой на вооружение армии РФ только в 2014 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что использование этой станции российскими военными и ранее фиксировалось на Донбассе и в Сирии. В частности, в 2016 году InformNapalm разоблачил размещения станции "Аурига" на крыше здания в населенном пункте Калат Мирза (Qalat Mirza). Неподалеку от этого места ранее также были замечены военнослужащие 291-й артиллерийской бригады (в/ч 48271), которых, по официальным данным, не должно быть в Сирии.

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Кроме того, в 2017 волонтеры InformNapalm выяснили, что Россия использует терминал аэропорта Алеппо как пункт управления своими подразделениями в Сирии. "Среди другой новейшей российской техники на фото из терминала волонтеры обнаружили антенну военной станции спутниковой связи "Аурига", - говорится в публикации.

Отмечается, что свидетельства использования станции "Аурига" на Донбассе распространил на своей Facebook-странице, в заметке от 6 января 2018 года, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук: "В районе н.п. Дебальцево зафиксирована новая российская мобильная станция спутниковой связи "Аурига", предназначенная для организации защищенной связи в подразделениях ВС РФ". Более того, фотосвидетельства и подтверждение использования станции "Аурига" на Донбассе были опубликованы специалистами DFRLab 15 октября 2018. "9 июня 2018 пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность как боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области. На двух фотографиях боевик позирует рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит так же, как и спутниковая антенна российской системы связи Аурига-1,2В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года", - отмечалось в исследовании DFRLab.

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Там сравнили изображения спутниковой антенны на фото боевика на Донбассе с изображениями задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате класса Адмирал Григорович "Адмирал Эссен" Черноморского флота России, уточнили в InformNapalm.

Таким образом, делают вывод расследователи InformNapalm, учитывая расследования различных аналитических групп, фотодоказательства и свидетельства использования станции спутниковой связи "Аурига" русскими войсками в Сирии и на Донбассе, можно утверждать: заявление боевика террористической группировки о поставках новейших образцов российского оружия на Донбасс является подтвержденным фактом.

Отмечается также, что международное разведывательное сообщество InformNapalm ведет базу расследований и фактов выявления вооружения и техники, которая не могла стать трофейной, и ее фиксация на Донбассе является прямым доказательством российской военной агрессии против Украины.

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Мобильная переносная станция спутниковой связи "Аурига" - это новейшая российская разработка, которая входила в экспозицию ОАО "Воентелеком" на международной выставке средств обеспечения безопасности "Интерполитех-2014" в Москве, международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Затем упоминалась во время проведения учений связистов в Армении в 2015 году.