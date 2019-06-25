Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас

Заявление Мааса опубликовала пресс-служба МИД Германии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA1.
По словам министра, Германия заинтересована в полноправном членстве РФ в Совете Европы. Выход Москвы из ПАСЕ Маас назвал серьезным ударом по защите прав человека в России.
Глава МИД отметил, что на текущий момент необходимо продолжать напоминать России об обязательствах, в отношении членства в ПАСЕ. Одним из обязательств является скорейшее возобновление членских взносов.
В МИД Германии отметили, что отношение федерального правительства к незаконной оккупации Крыма не изменилось.
"Правительство Германии не примет это нарушение международного права. Именно поэтому Евросоюз продлил санкции против России на прошлой неделе", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.