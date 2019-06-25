Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас

Заявление Мааса опубликовала пресс-служба МИД Германии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA1.

По словам министра, Германия заинтересована в полноправном членстве РФ в Совете Европы. Выход Москвы из ПАСЕ Маас назвал серьезным ударом по защите прав человека в России.

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Глава МИД отметил, что на текущий момент необходимо продолжать напоминать России об обязательствах, в отношении членства в ПАСЕ. Одним из обязательств является скорейшее возобновление членских взносов.

В МИД Германии отметили, что отношение федерального правительства к незаконной оккупации Крыма не изменилось.

"Правительство Германии не примет это нарушение международного права. Именно поэтому Евросоюз продлил санкции против России на прошлой неделе", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.