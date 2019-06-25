ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы на досрочных выборах в Раду

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, сегодня ЦИК зарегистрировал 229 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОВО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями в ОВО, а именно: "Оппозиционный блок", "ВО" Свобода","Сила людей","Сознательная нация","Объединение "Самопомич", "Партия местного самоуправления","Патриот","Вместе сила","Сила и честь ","Единство","Слуга народа","Удар Виталия Кличко","Аграрная партия Украины".

Следовательно, всего по состоянию на 25 июня в ОВО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - более 1700, выдвинутых политическими партиями - 1436.

В то же время комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 174 - от Аграрной партии Украины, 122 - от партии "Патриот" и 43 - от Партии зеленых Украины.

Таким образом, всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать завтра после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

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