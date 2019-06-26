РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс

Об этом заявил во время брифинга в Госдепартаменте США во вторник спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мае Венесуэла подписала с Россией контракт на сумму $209 млн для ремонта системы ПВО, приобретение девяти истребителей "СУхой", а также восьми транспортных вертолетов",- отметил представитель Госдепа.

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В понедельник, по его словам, в Каракас прибыл российский военный самолет, о котором россияне сказали, что он привез технику для обслуживания ранее проданных систем вооружения. "Мы точно знаем, что он не доставил гуманитарную помощь", - подчеркнул Абрамс.

Вместе с тем, он отметил, что Соединенные Штаты отправляют плавучие госпитали, в частности, корабль-больницу USNS Comfort, в Карибский бассейн и Южную Америку, чтобы оказывать медицинскую помощь беженцам из Венесуэлы.

"А Россия тем временем отправляет в Венесуэлу свой военный корабль "Адмирал Горшков" и еще больше военно-технических специалистов", - заявил спецпредставитель США.

Он также указал на факты, что режим Мадуро продолжает сотрудничать с Кубой в военно-разведывательной сфере, чтобы сохранить свою власть.

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Американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты призывают страны группы Лима, Международную контактную группу, а также страны ЕС поддержать Национальную Ассамблею Венесуэлы как единую демократическую институцию, которая противостоит режиму Мадуро в этой южноамериканской стране.

Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.

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