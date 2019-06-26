Трое харьковских полицейских вымогали деньги у подчиненных за отчеты и непривлечение к дисциплинарной ответственности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в области и двух инспекторов обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц).

Неправомерное денежное вознаграждение получалось от подчиненных работников за непрохождение ими учебных занятий, беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов, сдачу зачетов знаний нормативной базы, обучение и воспитание личного состава, а также решения вопроса о непривлечении к дисциплинарной ответственности.

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Деньги перечислялись на открытые счета банковских карт "ПриватБанка". С декабря 2017-го до июля 2018 года всего было получено 119032 грн.