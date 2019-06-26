Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон

Об этом во вторник заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Вашингтон и его союзники призвали Анкару не покупать систему С-400. В США считают, что использование системы может позволить ей научиться распознать F-35, которые построены таким образом, чтобы избегать отслеживания враждебными радарами и датчиками тепла.

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Но президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган во вторник повторно пообещал приобретение С-400, несмотря на беспокойство союзников.

"Мы надеемся, что начнем получать системы С-400, которые мы купили у России, в следующем месяце, - сказал Эрдоган членам своей партии в парламенте. - Турция не является страной, которой нужно искать разрешения или склоняться под давлением. С-400 непосредственно связаны с нашим суверенитетом, и мы не сделаем ни одного шага назад".

"Все свидетельствует о том, что Россия собирается доставить систему в Турцию, и это будет иметь последствия", - заявила в Брюсселе посол США в НАТО.

"Последует исключение Турции из системы F-35, мы не можем позволить, чтобы проникновение С-400 в Альянс, нанесло ущерб проекту F-35 или дестабилизировало его", - сказала она журналистам.

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