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26.06.19 01:59

Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 25 июня с полуночи до вечера обстреливали позиции подразделений Объединенных сил (ОС) с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов — вблизи Лебединского (из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), четыре раза - возле Авдеевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), неподалеку от Марьинки (из автоматического гранатомета), Водяного (из минометов калибра 82 мм), Новотроицкого (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстреливал позиций Объединенных сил — вблизи Шумов (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), Пивденного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Крымского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).

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"В результате вражеских обстрелов 3 украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр 01
Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр 02

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Напомним, 24 июня вооруженные формирования РФ 44 раза нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага.

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