Запуск таможенной службы через 2,5 месяца вполне реалистичный, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефьодов.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

По словам Нефьодова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры.

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"До этого (старта. - Ред.) - регистрация юр лица... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, вчера, 25 июня, возобновился конкурс на главу Государственной таможенной службы Украины. В результате собеседования победителем стал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.