Своими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такую позицию выразил во вторник сопредседатель Комитета по международным делам Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

"Россия не должна быть поощряема за свое плохое поведение. Пока они не освободят украинских моряков, не прекратят незаконную аннексию Крыма и не откажутся от враждебного поведения против США и мира, Европа не должна нормализовывать отношения", - отмечается в заявлении республиканской части Комитета под подписью коннгресмена Маккола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.