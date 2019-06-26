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26.06.19 08:01

Своими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы об устранении ограничений против России, которая продолжает аннексию и оккупацию Крыма, является ничем иным как поощрением агрессии Кремля, которую высказывает большинство стран Европы.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такую позицию выразил во вторник сопредседатель Комитета по международным делам Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

"Россия не должна быть поощряема за свое плохое поведение. Пока они не освободят украинских моряков, не прекратят незаконную аннексию Крыма и не откажутся от враждебного поведения против США и мира, Европа не должна нормализовывать отношения", - отмечается в заявлении республиканской части Комитета под подписью коннгресмена Маккола.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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