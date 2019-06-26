Углубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом, анонсируя переговоры, заявил сам Трюдо.

"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с Президентом Зеленским, во время которой подтвержу приверженность Канады народу Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - сказал Трюдо.

В его офисе добавили, что во время переговоров будут также обсуждаться "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуация с безопасностью в регионе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо и Туск обсудили пути реформ в Украине

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Канаде с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд двух- и многосторонних встреч.