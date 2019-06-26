С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.

В частности, согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

В ведомстве отметили, что согласно ст. 20 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора направляются в местные бюджеты.

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Кроме того в Миграционной службе напомнили, что стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года. По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения.

Также сообщается, что для граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги.