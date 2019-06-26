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26.06.19 08:59

Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе

Европейских депутатов, которые голосовали за возвращение делегации России в ПАСЕ, следует настойчивее приглашать на Донбасс, чтобы они увидели настоящую сущность российской агрессии.

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Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Знаю, как тяжело европейских политиков привезти на Донбасс. И надо настойчивее приглашать членов ПАСЕ, которые голосовали за возвращение России. Увидев истинную сущность агрессора, они будут по-другому относиться к стране, взносы которой - ничто по сравнению с разрушением, которое она наносит", - считает она.

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Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе 01

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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