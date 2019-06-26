Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Знаю, как тяжело европейских политиков привезти на Донбасс. И надо настойчивее приглашать членов ПАСЕ, которые голосовали за возвращение России. Увидев истинную сущность агрессора, они будут по-другому относиться к стране, взносы которой - ничто по сравнению с разрушением, которое она наносит", - считает она.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.