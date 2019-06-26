Сегодня в Переяславе-Хмельницком суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын.

"26 июня в Переяславе-Хмельницком состоится важный суд. В деле покушения на Сергея Мазура, ему в окно прилетела боевая граната, был тяжело ранен его отец. За этой же группой целый ряд других покушений и терактов. В том числе граната в семью Героя Украины Валерия Чибинеева. Тогда была тяжело ранена его теща и досталось осколками ветерану, офицеру 79-й бригады, который их сопровождал. И это еще далеко не все. Эпизодов десятки. Обвиняемым террористам Вирченко, Павленко и Акимову будут избирать меру пресечения, которая у них заканчивается в этот же день в 23:59. В случае затягивания или переноса они окажутся на свободе. Сейчас у них круглосуточный домашний арест, но судьи будут пытаться отпустить их как это делали до этого. Далее те, в свою очередь, уйдут в Россию. Чтобы этого не произошло и киллеры вернулись обратно в СИЗО, будет поездка в Переяслав-Хмельницкий", - рассказал он.

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Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора праворадикальной организации С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.

К 3 ноября полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора "С14" Сергея Мазура в г. Борисполь Киевской области. Следствие считает, что Акимов бросал гранату в квартиру Мазура, а Бальянов продал боеприпас. Остальные подозреваемых фигурируют в деле как соучастники.