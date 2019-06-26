Взрывы на арсенале в Казахстане: количество погибших увеличилось до 3, а пострадавших - до 70

Об этом сегодня сообщил представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на nur.kz.

Накануне было известно о двух погибших - одном военнослужащем и одном гражданском. Сегодня в больнице от полученных травм скончался еще один военный - Абдикул Ахметов (родился в 1987 году, был женат и имел ребенка).

Власти Казахстана обещают, что семьям погибших военнослужащих будет оказана помощь в виде денежных выплат.

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По данным управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

Больше 350 человек числятся без вести пропавшими при взрывах в Арыси. Большая часть эвакуированных из Арыси находится у родственников. Всего в Шымкенте зарегистрировано больше 20 тысяч эвакуированных горожан. Работа по поиску пропавших во время взрывов и эвакуации людей продолжается. На данный момент удалось найти только 3 из списка в более чем 350 имен.

По данным местных властей, после взрывов на улицах Арыси было собрано 70 неразорвавшихся снарядов, причем многие их них обнаружили в домах. Сотрудниками Департамента полиции Туркестанской области, Национальной гвардии осуществляется оцепление и патрулирование города Арысь. Также по периметру города выставлены посты.

Сотрудниками Департамента полиции области предотвращены 3 факта мародерства.

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В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки, с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется 3 очага тления.