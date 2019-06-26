"Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Об этом городской глава написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - написал Кличко.

Городской глава уточнил, что речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.

"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - добавил Кличко.

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Накануне, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.