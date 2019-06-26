"Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года, 33% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 40% - противоположного мнения, еще 27% - не определились, сообщает Цензор.НЕТ.

Относительно больше тех, кто разделяет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди молодых респондентов, избирателей партий "Слуга народа" и "Голос". В то же время, сторонники партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.

65% опрошенных выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% - не будут голосовать, 3% - не определились. Более высокую степень готовности участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

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Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 67% (не доверяют 26%).

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%), Игорь Смешко (21%). Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко - 17%, Петру Порошенко - 15%. Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 20-24 июня 2019