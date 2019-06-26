Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это не шутка. Это не 2013-й год. Это график поездки Бойко. Сегодня в Харькове проходит визит лидера пророссийской партии "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко - того самого, который в марте вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком встречался с премьер-министром РФ Медведевым, а 7 июня Бойко и Медведчук встречались с главой "Газпрома" Алексеем Миллером якобы ради переговоров по газу - а на самом деле, руководство РФ прямо участвует в рекламной кампании Бойко, создает информационные поводы для продвижения своей партии в Украине. Для раскрутки Бойко Медведчук на деньги Путина и "Газпрома" купил за один год сразу три телеканала - "Ньюсван", 112 и ЗИК", - напомнил журналист.

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"Вот добрые люди передали Цензор.Нет программу визита Бойко в Харьков на сегодня, 26 июня. Обратите внимание - 13.00 - встреча с главой Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной! Просто представьте себе, глава ОГА, представитель президента в Харьковской области участвует в агитационной кампании Бойко - то есть участвует в той же акции, что и Путин и Медведчук и Медведев и Миллер. И это не случайно. Разве могут рассчитывать на прием в ХОГА и в учреждениях областного подчинения лидеры других политических партий? Все ли украинские политики при планировании своего визита в Харьков общаются с главой ХОГА?" - отметил главред "Цензор.НЕТ".

"Да, Светличную назначил еще Петр Порошенко. Но она по-прежнему исполняет обязанности, и значит, ответственность за нее уже несет Владимир Зеленский. Я понимаю, что у Офиса президента Украины много своих стратегических задач - организовать переезд в Украинский дом, расставить своих людей в разрешительной системе в киевском управлении архитектуры и инспекции, но хочется напомнить - эй, парни в шортах, обратите внимание на вашу вертикаль управления! Визит Бойко в ХОГА согласован с Офисом президента или нет? Если согласован, тогда все понятно, а если не согласован, так давайте звоните, кричите - надо сорвать встречу Бойко в ХОГА через два часа. На фото - скрин поста российского наемника Мики Ронкайнена, который 1 марта 2014-го поднял российский флаг над Харьковской облгосадминистрацией. Мне казалось, что ничего пророссийского после этого пускать в ХОГА нельзя из принципа. Но многое забывается очень быстро", - резюмировал Бутусов.