В аквапарке Ужгорода погиб 6-летний мальчик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 25 июня, в результате утопления в Ужгороде умер 6-летний житель села Долгое Иршавского района.

Как выяснили следователи, прибывшие по вызову, ребенок вместе с тетей, 37-летней жительницей Ужгорода, отдыхали на территории частного бассейна в Ужгороде.

Причины, по которым мальчик утонул сейчас устанавливают следователи Ужгородского отдела полиции.

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Факт смерти, около 21:30 констатировали врачи реанимационного отделения городской детской больницы, к которым мальчика доставила скорая.

Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой "несчастный случай"). В ходе расследования правоохранители детально обследуют территорию заведения и установят окончательные причины инцидента.

В то же время, полиция подчеркивает необходимость соблюдения элементарных правил безопасности во время отдыха на воде.

Как сообщает издание Mukachevo.net "АкваРиоПарк", где погиб ребенок, принадлежит экс-мэру Ужгорода Сергею Ратушняку.