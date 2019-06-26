В ГБР есть крот, который "сливает" документы Портнову, - адвокат Порошенко Головань. ФОТО

Об этом он написал в своем блоге на УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Головань сообщил о том, что Портнов выложил на своем канале в Telegram фото письма ГБР, адресованного ему, которое он позже получил по почте.

"Однако я получил другой экземпляр. Не тот, что был кем-то передан господину Портнову. Читатели сами могут убедиться в различиях в написании исходного номера письма и подписи начальника Первого следственного отдела Е. Франтовского", - отмечает он.









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Головань также подчеркивает, что в тексте письма ГБР отсутствуют упоминания о сути его обращения.

"Итак, кто-то в ГБР не только "слил" Портнову копию письма, но и предоставил информацию о заявлении, на которое отвечает письмо. А может и копию заявления, а может и еще много чего", - заключает он.