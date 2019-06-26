ПАСЕ изберет сегодня нового генсека Совета Европы вместо Ягланда

Тайное голосование продлится до 20:00 по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Российская делегация не сможет участвовать в голосовании, пока не будут подтверждены ее полномочия без санкций.

Претендентов два - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Изначально список кандидатов состоял из четырех человек, но в марте Комитет министров исключил известного своей проукраинской позицией бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис.

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Новоизбранный 14-й генсек Совета Европы начнет деятельность в октябре.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.