Суд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина в течение почти полугода, совместно проживая вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, чем причинял ребенку в том числе и физическую боль.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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