Вчера 101 голоса оказалось недостаточно для назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Сегодня во втором туре хватит 75, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, член украиснкой делегации Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новости из Страсбурга. Коллеги из украинской делегации пишут, что 101 из 197 членов ПАСЕ проголосовал за то, чтобы россиянин Слуцкий стал вице-президентом Ассамблеи. Напомню, это лицо находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение окупованных территорий. Именно он организовывал скандальную поездку Аграмунта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом. А еще несколько журналисток в Москве публично обвинили его в харассменте. Для ПАСЕ, как и для большинства международных организаций, проблема сексуальных домогательств иногда звучит чувствительнее и громче, чем вооруженная агрессия против других стран. Но только не в случае с российскими отбросами, здесь деньги не пахнут. Вклад РФ в СЕ заставляет всех этих европейских фарисеев закрывать глаза и на убитых во время химических атак сирийских детей, и на удерживаемых Кремлем военнопленных, и даже на харассмент. Будет еще один тур голосования, где нужно 75 голосов. И подсанкционное лицо усядется в руководящем кресле Ассамблеи", - заявила Геращенко.

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Отметим, голосование по Слуцкому прошло вчера бюллетенями на закрытом голосовании, но результаты объявили сегодня. Для голосования делегаты взяли 198 бюллетеней, "за" проголосовал 101 делегат, тогда как для избрания необходимо абсолютное большинство голосов от зарегистрированных - 158. В среду состоится вторая попытка избрать Слуцкого, на этот раз для избрания достаточно простого большинства. В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата. Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенным между государствами.



