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26.06.19 11:53

Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в Указе Главы государства "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики", который он подписал 25 июня.

В состав Национального совета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и др. В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ".

Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.

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Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией. Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

"Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций для достижения тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество. К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти три года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", - сообщил Рябошапка.

С полным составом Совета можно ознакомиться по ссылке.

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