Двое оккупантов утонули во время учений в Крыму

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Инцидент произошел в среду в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым".

"Двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - добавили оккупанты.

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Причины происшествия совместно с правоохранительными органами РФ устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск России.