"Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и неприховуваним преследованием по политическим мотивам. За последний месяц реваншисты с молчаливого согласия новой власти стремительными темпами пытаются отвоевать утраченные позиции. Через суды массово отменяются предыдущие решения команды Петра Порошенко. А следственные органы в самый неподходящий политический момент, в разгар предвыборной кампании, через надуманные основания атакуют именно тех, кто больше всего сделал для армии, кто помог остановить орду Путина в 2014 году", - говорится в заявлении.

"Юрий Бирюков – один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация "Крылья Феникса" спасли жизни сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально-ответственным должностным лицом, но его действия пресекли коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, ставшей на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном. Те, кто были участниками тех событий, а не прятались в тылу, знают, что именно волонтеры обеспечивали защитой добровольцев и Вооруженные Силы Украины. Потому что армия на то время была практически уничтожена чиновниками Виктора Януковича, которые сейчас скрываются в Москве", - отметили в партии.

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"Европейская Солидарность" расценивает обыски у Юрия Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии. И кто может гарантировать, что после того, как расправятся с волонтерами, не начнут судить тех, кто с оружием защищал Украину от путинской России? Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции Достоинства и не позволим развернуть страну к прошлому! Реванш не пройдет!" - подчеркнули в партии "Европейская Солидарность".