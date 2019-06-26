Более 80% украинцев планируют принять участие в голосовании на выборах в Раду, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом 30,1% респондентов также сказали, что скорее всего примут участие в голосовании.

Затруднились ответить, потому что ещё не решили 9,9% опрошенных.

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В то же время 8,2% сказали, что точно или скорее всего не пойдут голосовать. 0,5% не ответили на поставленный вопрос.

Общенациональный опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.