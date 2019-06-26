Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда

Об этом заявила на брифинге 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Центральная избирательная комиссия считает свою позицию, которая отражена в соответствующем постановлении, абсолютно законной и будет пытаться доказать это в судебных процессах, которые будут происходить. Но это в определенной степени будет оказывать влияние на другие стадии судебного процесса, о чем мы сообщим позже", - заявила Слипачук.



Она подчеркнула, что решение о регистрации той или иной политсилы в любом случае принимает ЦИК, а суды могут сделать определенный юридический вывод по решению комиссии.

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Слипачук отметила, что ЦИК – это единственный орган, уполномоченный регистрировать кандидатов в депутаты.

Напомним, ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.

Позже суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию на выборах партии Саакашвили.