Отказ "Руху новых сил" в регистрации на выборах в Раду законный, последнее слово за ЦИК, - Слипачук о решении суда

Об этом заявила на брифинге 26 июня глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Центральная избирательная комиссия считает свою позицию, которая отражена в соответствующем постановлении, абсолютно законной и будет пытаться доказать это в судебных процессах, которые будут происходить. Но это в определенной степени будет оказывать влияние на другие стадии судебного процесса, о чем мы сообщим позже", - заявила Слипачук.
Она подчеркнула, что решение о регистрации той или иной политсилы в любом случае принимает ЦИК, а суды могут сделать определенный юридический вывод по решению комиссии.
Слипачук отметила, что ЦИК – это единственный орган, уполномоченный регистрировать кандидатов в депутаты.
Напомним, ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.
Позже суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию на выборах партии Саакашвили.