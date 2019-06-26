Восемь Зеленских идут на выборы в Раду, - ЦИК

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчествами баллотируются на разных округах", - сказала она.

При этом Слипачук заверила, что эти кандидаты не используют технологию "двойников", а действительно имеют такую фамилию.

"Это не клоны. Это реальные люди. Это не те лица, которые меняли свою фамилию. Это легко проверить. Во-первых, мы получали информацию о смене фамилии. Во-вторых, указывается информация о родителях. Если они Зеленские, то и кандидат - Зеленский", - сообщила она.

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