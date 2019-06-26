Полиция разоблачила несколько групп "общественных активистов", вымогавших у бизнесменов и публичных людей деньги за нераспространение компромата

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования довольно просты: определенная сумма средств за непроведение мероприятий, направленных на дескридетацию лица.

Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, уличенные злоумышленники заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации о всех членах семьи, готовили фейковые материалы компрометирующего содержания и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Позже за прекращение таких действий злоумышленники требовали деньги", - сказано в сообщении.

Так, например, в г. Днепр полицейские задержали руководителя общественной организации за вымогательство и получение 10 000 долларов США от предпринимателя. Деньги предназначались за прекращение распространения ложной компрометирующей информации о предпринимателе, членах его семьи и о его хозяйственной деятельности.

В Полтаве руководитель ОО требовал и получил от застройщика 459 000 гривен за непрепятствование строительству.

В Киеве правоохранители разоблачили группу "активистов" во главе с руководителем общественной организации. Члены группы занимались сбором и распространением фейковой информации о публичных лицах и служащих правоохранительных органов, а также организацией фальшивых митингов против них. Суммы, которые требовали данные лица, колебались в зависимости от должности потерпевшей стороны.

Активная общественная деятельность задержанных не мешала им заниматься противоправной деятельностью. В частности, полицейские задокументировали, что часть злоумышленников занималась сбором информации путем взлома личных почтовых ящиков, мессенджеров, баз данных, другие - систематизировали полученные данные, готовили фейковые материалы для СМИ, организовывали митинги и акции протеста или руководили всем процессом и координировали действия других.

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Правонарушители пренебрегали нормами законодательства, нарушая его для собственных корыстных целей. Когда правоохранительные органы на основании решения суда проводили необходимые процессуальные действия в отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, - те начинали кампанию по дискредитации правоохранительных органов через СМИ. Такие кампании мотивировались как преследованием правоохранительными органами задержанных граждан за якобы их активную гражданскую позицию. На самом деле это лишь один из способов избежать ответственности за совершение противоправных действий и нарушение норм действующего законодательства.

Полиция напоминает, что международное и национальное законодательство четко отмечают: никто не должен подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную или семейную жизнь, незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь или деловую репутацию. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или выяснить истину при расследовании уголовного дела, если другими способами получить информацию невозможно. В то же время за нарушение законодательства виновные лица будут нести ответственность.