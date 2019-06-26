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26.06.19 14:29

ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг

Сегодня, 26 июня, в 16:00 состоится брифинг директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о проведении обысков по местам жительства должностных лиц Министерства обороны Украины, местам расположения служебных и офисных помещений.

ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В брифинге примут участие Руслан Марчук, директор Киевского территориального управления ГБР, которое осуществляет досудебное расследование по этому производству, представители Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

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ГБР подтвердило проведение обысков у должностных лиц Минобороны: Труба даст брифинг 01

Ранее "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ.

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