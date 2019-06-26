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26.06.19 14:37

Суд назначил подготовительное заседание по делу об обжаловании нового украинского правописания на 27 июня

27 июня состоится подготовительное заседание по делу об обжаловании новой редакции правописания.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда г.Киева.

"27 июня 2019 состоится подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства", - сказано в сообщении.

В пресс-службе суда напомнили, что истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса. Среди требований иска - признание противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

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По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.

Напомним, 22 мая Кабинет министров одобрил "Украинское правописание" в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

Как сообщалось, 3 июня Минобразования опубликовало финальные изменения в правописании.

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