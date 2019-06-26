Кабмин согласовал назначение глав восьми ОГА, - Герус. СПИСОК

Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Все восемь представлений были поддержаны", - сказал Герус журналистам после заседания правительства.
Он отметил, что решения были не единогласные, так как ряд членов Кабмина голосовали против всех кандидатур.
В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской – Игоря Бондаренко, Киевской – Михаила Бно-Айрияна, Луганской – Виталия Комарницкого.
Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской – Андрея Андрейчикова, Херсонской – Юрия Гусева, Черкасской – Игоря Шевченко.