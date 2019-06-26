В РФ обещают "компенсационные военные меры" при реализации "угроз НАТО" по ДРСМД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения, - сказал Рябков. - Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется предпринимать компенсационные военные меры".

"Страны альянса в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Россией: сдерживание в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть интерес к поддержанию такого диалога с РФ, - отметил он. - Не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации".

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По словам дипломата, заинтересованность альянса в обсуждении проблематики вокруг Украины в рамках Совета РФ - НАТО "вовсе не означает, что Москва будет готова это делать".

Рябков также заявил, что Россия изучает намерения НАТО в связи с ситуацией по ДРСМД и готова ко всем вариантам развития.

"Мы будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы НАТО сформулируют на эту тему (о мерах по России в связи с ситуацией по ДРСМД). Мы готовы к любым вариантам, ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, (ляжет) на США и их союзников по альянсу, - отметил Рябков. - Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 июня заявил, что страны альянса могут договориться о ряде мер в связи с приостановкой участия России в ДРСМД. Кроме того, он отметил, что у РФ есть еще пять недель для "ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора".