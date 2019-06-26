ЦИК потратит на выборы в Раду около 2 млрд гривен

Об этом заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день утверждено 1 млрд 900 млн грн", - сказал Радченко.

Он уточнил, что эта сумма приблизительная, поскольку еще не подписаны договоры.

По словам Радченко, в частности, на пакеты со специальной системой защиты предусмотрены расходы в 362 260 грн, услуги по доставке и изготовлению пломб - 594 326 грн, журналы для регистрации документов - 621 тыс. грн, изготовление бюллетеней на полиграфкомбинате "Украина" - 281 млн 845 тыс. 240 грн.

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