47% украинцев вообще не читали текст Конституции, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для проекта Центра политико-правовых реформ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Так, согласно опросу, почти половина населения (47%) вообще не читала текст Конституции, а около трети (32%) читали только отдельные ее разделы.

Как отметили авторы исследования, фактически такие же результаты были и у аналогичного опроса 2015: тогда 50% Конституцию не читали, а 33% граждан читали отдельные разделы.

Со всеми разделами знакомы лишь 11% населения (в 2015 году - 12%). Из тех, кто с содержанием Конституции знакомился, половина (как и в 2015 году) делала это для того, чтобы знать свои права.

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В то же время, политолог, научный руководитель Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань, представляя эти результаты, отметил, что, по его мнению, то, что треть граждан читали отдельные разделы Конституции, - обнадеживающая информация.

"Я думаю мало кто, кроме специалистов, читал полный текст Конституции. Граждане читают те разделы, которые им интересны. А это не так уж и плохо ", - отметил эксперт.

Обнадеживающим, по его мнению является и то, что количество граждан, которые читают Конституцию, чтобы проверить, действуют ли высшие органы власти в соответствии с Основным Законом, за 4 года выросла вдвое (с 10% в 2015 до 22% в 2019 году).

Если сравнить с 2015 годом, отмечают авторы исследования, в мотивах изучения Конституции произошли определенные изменения: в 2015 году 40% читали Конституцию, так как нуждались в этих знаниях для учебы или работы, сегодня это является главной целью для 32%. ).

Несколько возрос интерес и к тому, какова в Украине политическая система (11% в 2015 и 18% в 2019 году.).

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Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.