Суд над Насировым и Новиковым отменили из-за занятости судей, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"В среду, 26 июня 2019 года, в Шевченковском районном суде города Киева запланировано судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины", - сказано на странице САП в Facebook.

Но заседание отменили, так как судьи заняты в других судебных процессах.

"В суде сообщили, что судья с 27 июня 2019 будет находиться в отпуске, поэтому заседания в ближайшее время проводиться не будут", - добавили в САП.

При этом срок действия обязанностей, возложенных на фигурантов производства, заканчивается 4 июля 2019. Прокуроры САП подали ходатайство об их продлении. По закону ходатайства должны быть рассмотрены в течение 3 дней с момента подачи.

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