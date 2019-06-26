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26.06.19 16:01

"Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии

Глава одесского отделения "Оппозиционной платформы - За життя" Николай Пундик заявил о выходе ряда представителей из областной ячейки партии, включая его самого, и призвал голосовать за "Оппоблок".

одесса

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на издание "Одесские ведомости".

В частности, свое недоверие к руководству "За життя" и заявление о роспуске сделали 24 районные парторганизации области, а также городская и ее ячейки в 4 районах Одессы.
По словам Пундика, такое решение связано с включением в проходную часть списка, по его словам, "ярого националиста-маргинала" Ильи Кивы.

По мнению политика, ради прихода к власти, руководство партии пошло на откровенную продажу проходных мест в списках.

"Мы терпели многое, мы терпели долго. Но сегодня настал момент, когда терпеть стало невозможно. Включение в проходную часть списка откровенных пособников прошлой власти, откровенных националистов делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. Мы вынуждены покинуть это беспринципное коммерческое образование, которое невозможно назвать ни политической, ни оппозиционной, ни партией", - заявил Пундик.

Политик считает, что единственная политическая сила, которая стала реальной оппозицией является "Оппозиционный блок".

"В условиях проходящих в Украине парламентских выборов мы заявляем о поддержке и призываем голосовать за единственную реальную партию мира и справедливости - за партию "Оппозиционный блок", - подытожил Пундик.

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