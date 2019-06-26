ЦИК с помощью жеребьевки определил порядок размещения партий в бюллетене. СПИСОК

Об этом сообщает "Опора", передает Цензор.НЕТ.
В жеребьевке приняла участие 21 партия, за каждой из которой был закреплен порядковый номер в бюллетене.
- "Оппозиционный блок"
- "Сила и честь"
- ВО "Батькивщина"
- "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- "Партия зеленых Украины"
- ВО "Факел"
- Объединение "Самопомич"
- "Европейская Солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- "Гражданская позиция"
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- "Независимость"
- "Аграрная партия"
- ВО "Свобода"
Следует также отметить, что согласно судебным решениям возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, например, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. Если партия будет зарегистрирована, жеребьевку нужно будет проводить заново.