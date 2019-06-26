ЦИК с помощью жеребьевки определил порядок размещения партий в бюллетене. СПИСОК

Об этом сообщает "Опора", передает Цензор.НЕТ.

В жеребьевке приняла участие 21 партия, за каждой из которой был закреплен порядковый номер в бюллетене.

"Оппозиционный блок" "Сила и честь" ВО "Батькивщина" "Патриот" "Сила людей" "Оппозиционная платформа - За жизнь" "Партия зеленых Украины" ВО "Факел" Объединение "Самопомич" "Европейская Солидарность" "Украинская стратегия Гройсмана" "Гражданская позиция" "Социальная справедливость" "Слуга народа" "Сила права" "Радикальная партия" "Партия Шария" "Голос" "Независимость" "Аграрная партия" ВО "Свобода"

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Следует также отметить, что согласно судебным решениям возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, например, "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. Если партия будет зарегистрирована, жеребьевку нужно будет проводить заново.