В России анонсировали новую экипировку для военных: она будет защищать от мин и тепловизоров

Создание анонсировали в пресс-службе госкорпорации "Ростех", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". В комплект войдут "противоминные ботинки", "противотепловой костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что в автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микро-беспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры беспилотника будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронные очки также можно будет проецировать команды управления, карты местности и другие данные.

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в "Ростех", - сказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты используют на Донбассе новейшие станции спутниковой связи из РФ, - InformNapalm

Глава "Ростеха" отметил, что применение инновационных материалов и совмещение функций отдельных элементов позволит снизить вес комплекта на 20% по сравнению с "Ратником" и достичь показателя около 20 килограммов.

"В "Сотнике" будет использован электроуправляемый материал "хамелеон" - совместная разработка ЦНИИточмаша и холдинга "Росэлектроника". Электрохром способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды", - отметили в госкорпорации.

Также на Цензор.НЕТ: Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы "на парад", - Inform Napalm. ФОТО

Впервые шлем с уникальным покрытием демонстрировался на форуме "Армия-2018".

"Ростех" поставляет российской армии комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник" с 2014 года. Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жизнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения.