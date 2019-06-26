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26.06.19 17:08

Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего, процесс коснется подготовки армии, сказал Зеленский после заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

"Эта работа не должна быть имитацией, а реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - отметил Зеленский.

Он отметил необходимость повышения интенсивности внедрения оборонной реформы и призвал обратить особое внимание на реформирование управления ВСУ.

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