Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.



Прежде всего, процесс коснется подготовки армии, сказал Зеленский после заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.



"Эта работа не должна быть имитацией, а реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - отметил Зеленский.



Он отметил необходимость повышения интенсивности внедрения оборонной реформы и призвал обратить особое внимание на реформирование управления ВСУ.

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