Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленского организовать ее визит на Донбасс

Об этом Мун заявила на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы начали диалог. Я также предложила президенту, если он захочет это сделать, организовать визит в зону конфликта на Донбассе, чтобы я могла увидеть своими глазами и потом четко отчитаться перед Парламентской ассамблеей о том, что там увидела", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедрение стандартов НАТО в ВСУ начнется с 2020 года. Эта работа не должна быть имитацией, - Зеленский

Также Мун сообщила, что президента Украины Владимира Зеленского ждут на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в Лондоне осенью этого года.

"Я только что была первая, из, надеюсь, целого ряда встреч и интересных разговоров с новым президентом господином Зеленским. Мы обсудили будущее сотрудничество между Украиной, в том числе президентом, с Парламентской ассамблеей НАТО. У нас здесь запланированы две будущие встречи", - сказала Мун.

Она отметила, что одна из этих встреч касается наблюдения за выборами в Верховную Раду в июле.

"Также я пригласила президента присоединиться к нам на ежегодной осенней сессии Парламентской ассамблеи осенью. Надеюсь, он сможет приехать и обратиться к Ассамблее. Будут представлены два отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной Парламентской ассамблеи в Лондоне. Один из них касается непосредственно Украины, в том числе ситуации относительно безопасности. Второй доклад касается санкций", - отметила она.

Также читайте: Зеленский согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных Сил Украины, - Офис президента