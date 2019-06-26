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26.06.19 18:27

Оружие, из которого убили 5-летнего Кирилла Тлявова, до сих пор не нашли, - ГБР

Следствие обнаружило пулю и установило тип оружия, из которого был убит Кирилл Тлявов. Но само оружие не нашли, возможно, его уничтожили сотрудники правоохранительных органов.

кирилл,тлявов

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил во время брифинга в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас основная наша цель - это установление оружия, из которого были совершены выстрелы. Оружие в настоящее время не установлено. Местонахождение - не установлено, так как среди лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, есть сотрудники правоохранительных органов. Здесь субъект, который действовал умышленно на уничтожение орудия совершения преступления", - сказал Труба.

Директор территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что правоохранители установили тип оружия, из которого стреляли, и изъяли пулю. Сейчас следственные действия и экспертизы в этом производстве еще продолжаются.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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