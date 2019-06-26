Чиновник ГСЧС задержан на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки за разрешительные документы, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник требовал 8 тыс. грн взятки от предпринимателя за содействие в беспрепятственном получении документов разрешительного характера, а также непривлечение к административной ответственности за нарушение норм пожарной безопасности.
Должностное лицо задержали при получении взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователями ГБР решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.