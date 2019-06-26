Вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от собственных принципов, - Волкер

Спецпредставитель США выразил сожаление из-за ситуации с возвращением делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. Свою позицию Волкер выразил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - подчеркнул Волкер.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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