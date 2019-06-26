Комитет ПАСЕ отклонил поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации, - Гончаренко

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки, предусматривающие санкции в отношении российской делегации. Страсбургский сговор продолжается. Последний бой будет сейчас в зале Ассамблеи", - написал Гончаренко.

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Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам).