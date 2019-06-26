При проведении у меня обыска ГБР превысило полномочия, - Бирюков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бирюков отметил: "В общем, странное утро, неординарное. И вообще, слово "странно" меня сегодня весь день преследует.

24 июня меня (в рамках списка партии Європейська Солідарність) зарегистрировали кандидатом в народные депутаты.

24 июня Бориспольский горрайонный суд выдает текст решения, в котором санкционирует обыск. Ну, это ж типа совпадение, да?

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В решении суда очень много странного. Уголовное производство по части 2 статьи 364 УК, это про злоупотребление властью и служебным положением. Осталось только понять как можно злоупотреблять служебным положением сотрудника патронатной службы, единственным полномочием которого является возможность подавать рапорты на имя министра обороны Украины.

Странно и то, что ГБР вообще-то должно заниматься госслужащими, а я им не был никогда. То есть, они фактически превысили свои полномочия. Что и подтвердил следователь - он НЕ ЗНАЛ почему они пришли ко мне и как я могу превысить полномочия, которых нет.

Странно то, что наибольший интерес вызвала моя собственная форма, которую собрались изымать. Прямо вот уже мешок принесли, нитки-иголку, печать-протокол. Потом (блинский Віталій Гайдукевич спугнул) передумали, сказали, что уже не нужно.

Странно то, что очень большой интерес вызывал Приказ министра обороны о нормах вещевого обеспечения. Прям тоже хотели изъять, но потом увидели, что это Приказ за подписью Гриценко и Януковича, да и передумали.

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Странно, что искали "нормативна документація на речове майно - ТУ". Это, ну возможно, страшная улика. Тогда делаю признание - все ТУ висят на сайте МО с 2015 года, это была одна из самых главных реформ в обеспечении армии, когда мы сломали многолетнюю монополию нескольких "избранных" поставщиков, которые ТУ оформляли на себя и делали потом поставки на условиях "эксклюзива".

Странно, что надеялись найти какие-то залежи денег и прочего дорогого барахла. Хотя, нет, не странно - да, я видел фотки с обысков и знаю страсть коррупционеров к слиткам золота и пачкам денег. Но я прошел фронт, пусть и не в статусе военного, а волонтера. Я хоронил друзей. Я рыдал потом под табличками с их фамилиями в Зале памяти. И за пять лет работы в МО мне нечего стыдиться и не за что бояться.

Начался реванш. И увы, он начался около армии.

Обыски идут у "пиратов" Дмитрия Марченко, обыски идут у офицеров, которые 4 года ломали схемы, вскрывали поставки дерьма в армию, находили воровство топлива и писали ТУ... которые теперь ищут следователи.

Дальше, как я понимаю, займутся продовольственным обеспечением и пайками - "старожилы" поставок ненавидят новую систему питания, а следователи ГБР у нас... странные. Странные и не знающие подследственности.

А там и до общаг дойдут".