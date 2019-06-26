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26.06.19 19:07

Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования

Кабинет Министров утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

В этом году на 899 мест возрос госзаказ для бакалавров, поскольку увеличилось количество выпускников школ.

"Как и предыдущие годы, при формировании госзаказа мы продолжаем прежде всего ориентироваться на потребности рынка труда. По нашему представлению увеличен заказ на инженерные специальности, а также специальности естественно-математического цикла. Также увеличивается количество бюджетных мест для подготовки учителей. В то же время мы уменьшаем заказ на так называемые конъюнктурные специальности, например, уменьшено количество бюджетных мест для подготовки политологов и финансистов", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

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В целом же государственный заказ на подготовку бакалавров по сравнению с 2018 годом увеличены по таким отраслям и специальностям:

Наибольшее изменение в государственном заказе этого года состоялась по образовательным степени "Магистр" для поступающих на основе диплома бакалавра. По сравнению с прошлым годом количество таких мест сократилось на 11%. Это обусловлено уменьшением количества выпускников вузов, которые получили степень бакалавра в 2019 году.

В целом же в 2019 году всем образовательно-квалификационным уровням, на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 182 тыс 567 мест. Из них 161 тыс 794 места - заказ на подготовку специалистов по дневной форме обучения.

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Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год, - Минобразования 01

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