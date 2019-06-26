Наша фракция на первой сессии Киевсовета вынесет вопрос о возвращении проспектов Бандеры и Шухевича, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил во время Форума регионального развития в Трускавце, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии

"Я связался с руководством нашей фракции в Киевсовете обратился с просьбой, чтобы на первой сессии Киевсовета был вынесен вопрос о переименовании, мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто этой возможности не даст, никто реванша не пропустит. Украинские Герои - это символ, мы их будем защищать так, как защищаем Украинское государство ", - заявил Петр Порошенко

Петр Порошенко подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.

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"Это не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходил ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве. Они возвращают коммунистические названия, дойдут до того, что будут идолы Ленина возвращаться обратно на украинские улицы в селах, поселках, городах. Они обеспечивают возвращения из-за границы преступников эпохи Януковича - мы точно этого не позволим сделать", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность".

"В этих условиях наша команда будет защищать создания демократического фундамента украинской государственности, чем мы и занимались эти пять лет. Хочу заверить - и у меня, и у всей нашей команды будет достаточно ресурсов и возможностей, чтобы влиять на этот уровень политики", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.